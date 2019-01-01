В честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести» зажглись «свечи памяти» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

27 июля в Перми в онлайн-режиме прошла акция «Свеча памяти». Она приурочена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и присвоению Перми почётного звания «Город трудовой доблести». Об акции сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия».

Дата 27 июля является памятной в истории Прикамья как одной из крупнейших баз эвакогоспиталей в период Великой Отечественной войны. Первый эшелон с ранеными прибыл в г. Молотов (ныне Пермь) 27 июля 1941 года. Мероприятие прошло на территории перед пермской школой №18. В годы войны именно в этом здании располагался эвакогоспиталь.

Ведущие рассказали о вкладе Прикамья в Великую Победу — подробную и интересную информацию подготовили в Пермском государственном архиве социально-политической истории. Фронтовик, доктор медицинских наук Яков Саулович Циммерман в специальном видеообращении поделился своими воспоминаниями: о службе, ранении, помощи в госпитале и, конечно, о Дне Победе.

Также перед участниками акции выступили Герой России, депутат Законодательного собрания (фракция «Единая Россия») Сергей Яшкин и региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.

«Война прошла через судьбы практически каждой семьи. Память о подвиге наших предков важна и сейчас. Жители всех поколений отдавали свои голоса «за» присвоение Перми звания «Город трудовой доблести»: на сайте ЗаПермь.РФ и в ходе пикетов. Инициативу поддержали и десятки общественных организаций. Всё это говорит о том, что мы помним и о фронтовых, и о трудовых подвигах наших земляков», — подчеркнул Сергей Неганов.

Волонтёры зажгли свечи и расставили их по периметру надписи «Клянёмся помнить». Особую атмосферу создавало струнное трио Театра-Театра.

Трансляция акция в интернете позволила присоединиться к событию тысяче человек.

Отметим, с 2015 года региональное отделение партии «Единая Россия» проводит 22 июня в Перми массовую акцию «Свеча памяти», собиравшую до тысячи жителей Пермского края. В этом году в связи с пандемией коронавируса массовую акцию провести не удалось.

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