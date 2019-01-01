В девяти районах Прикамья запрещено посещение леса Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края введён противопожарный режим. С 27 по 30 июля ограничено пребывание граждан в лесах в девяти районах Пермского края — на территориях Березниковского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чердынского, Соликамского, Чусовского городских округов, Гайнского, Косинского муниципальных округов. Запрещён в том числе въезд в лес транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.Туристические маршруты в этот период в МЧС также советуют выбирать исходя из лесопожарной обстановки на территории Прикамья.

На территории Прикамья сейчас шесть пожаров. По данным интернет-ресурса «Лесной диспетчер», пять из них локализованы, один — действующий. Два возгорания — на территории Соликамского округа, где выгорело более 1 га леса. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

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