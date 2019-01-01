Жителя Пермского края оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

19-летнего жителя Кунгурского района оштрафовали на 15 тыс. руб. за нарушение режима изоляции.



Ранее молодой человек вернулся в Пермь из Москвы в период действия в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения CОVID-19. В пермском аэропорту ему вручили постановление о 14-дневном карантине. Кунгуряк должен был находиться в домашней изоляции, однако правоохранительные органы задержали его в общественном месте на 90-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщает ВЕТТА.



В результате суд признал 19-летнего жителя Прикамья виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа.

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