Дмитрий Махонин проинспектировал строительную площадку пермского зоопарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 27 июля, глава Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на строительной площадке нового пермского зоопарка. О результатах поездки сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

На объекте сейчас работают 70 сотрудников АО «РЖДстрой» и субподрядчиков. Как сообщил участникам визита ведущий инженер генподрядчика Сергей Кокоров, рабочие заняты обустройством инженерных сетей в зонах африканской саванны, полярного мира и хоздвора.​ Также «РЖДстрой» заявило в официальном письме о возможности продолжить работы на пяти объектах первого этапа первой очереди . Речь идёт о вольерах «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый». Также предложено начать работы по обустройству системы водоподготовки бассейна.

На сегодня из объектов будущего зоопарка возведены 44 объекта первой очереди. По 31-му из них проведена экспертиза. По информации экспертной организации ООО «Инвента», девять зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объекта оценивается, как работоспособное или ограничено-работоспособное.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— До конца недели необходимо принять предварительные технические решения по способам устранения замечаний на объектах с нарушениями.​ Со стороны минстроя буду ждать доклад об ответственности сторон. Кто виновен в произошедшем здесь бардаке, выясняют правоохранительные органы. А мы должны двигаться дальше, нужно собрать всю волю в кулак и достроить зоопарк.

Сейчас ведётся расследование в рамках уголовного дела. Кроме того, УКС Пермского края в судебном порядке взыскивает с подрядчика АО «РЖДстрой» 1,6 млрд рублей штрафных санкций и стоимости демонтажных работ на объекте.

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