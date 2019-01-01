Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Оздоровиться подано В Пермском крае начали работать санатории Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгения Михеева

Оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края на заседании 24 июля разрешил начать работу санаториям и фитнес-центрам, однако работа бассейнов осталась под запретом. Главные санатории региона по-разному реагируют на эту ситуацию.

«Усть-Качка»

Старейшая здравница Прикамья возобновила бронирование путёвок и приём отдыхающих с 27 июля, однако корпуса «Малахит» и «Русь» пока закрыты. Как пояснила руководитель отдела приёма, размещения и бронирования санатория Лариса Косолапова, даты их открытия зависят от активности бронирования путёвок.

Санаторий по рекомендации Роспотребнадзора внёс коррективы в правила размещения и обслуживания гостей: предполагается только одноместное размещение за исключением случаев, когда в номер заселяются члены одной семьи; в закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты органов дыхания необходимо использовать маски (с учётом смены маски не реже чем один раз в три часа), в связи с этим на территории курорта обеспечена возможность приобретения средств индивидуальной защиты.

Особая тема — работа 25-метрового бассейна. Вне условий санитарных ограничений он открыт для всех посетителей, и есть немало пермяков, которым не лень ехать за 50 км, чтобы здесь поплавать. Сейчас же бассейн закрыт. В ближайшее время он будет открыт только для отдыхающих курорта, которые допускаются на лечебное плавание по предписанию врача небольшими группами на занятия по 45 минут.

«Демидково»

Популярный санаторий планирует открыться с 1 августа, однако бассейн останется закрытым. До полного снятия режима ограничений не будут проводиться массовые мероприятия, которыми «Демидково» так славится. В остальном все услуги будут предоставляться в полном объёме с учётом требований Роспотребнадзора.

«Ключи»

Курорт в Сускунском районе радостно отрапортовал в своих социальных сетях об открытии 27 июля. Первому «посткарантинному» гостю, зашедшему на территорию «Ключей», торжественно вручили подарок — сертификат на 10 посещений бассейна, из чего можно сделать вывод, что эта услуга здесь работает. Остальные медицинские услуги тоже оказываются в полном объёме.

«Красный Яр»

Всё вышесказанное относится и к филиалу «Ключей» — «Красному Яру». Курорт открылся в полном объёме с учётом требований Роспотребнадзора.

«Уральская Венеция»

Добрянский санаторий планирует открыться 3 августа. С 25-метровым бассейном, который обожают жители Добрянки и Полазны, здесь поступили так же, как в Усть-Качке: он будет открыт только для отдыхающих по путёвкам. Медицинские услуги здесь будут работать все, а культурно-массовые мероприятия пока отменены, так же как и массовые спортивные игры и занятия лечебной физкультурой.

А есть ли спрос?

Специалисты по продажам всех курортов и санаториев Пермского края сетуют на падение спроса; так, в «Красном Яре» загрузка при открытии составила 30% от плановой. По мнению маркетологов «Демидково», во время вынужденного простоя пермских здравниц отдыхающие переориентировались на курорты российского юга и санатории Башкирии, которые открылись раньше пермских. Лишь директор «Ключей» Александр Иванов считает, что через неделю добьётся 100%-й загрузки, коллеги из других оздоровительных учреждений не разделяют его оптимизма.

Представители всех курортов и санаториев утверждают, что их прайс-листы во время карантина не пересматривались. Действуют ценники, разработанные на 2020 год ещё до начала пандемии.

Отдыхающим прикамских курортов кроме обычного пакета документов требуется справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданная медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда в санаторий.

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