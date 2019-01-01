Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Оздоровиться подано
В Пермском крае начали работать санатории
Оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края на заседании 24 июля разрешил начать работу санаториям и фитнес-центрам, однако работа бассейнов осталась под запретом. Главные санатории региона по-разному реагируют на эту ситуацию.
«Усть-Качка»
Старейшая здравница Прикамья возобновила бронирование путёвок и приём отдыхающих с 27 июля, однако корпуса «Малахит» и «Русь» пока закрыты. Как пояснила руководитель отдела приёма, размещения и бронирования санатория Лариса Косолапова, даты их открытия зависят от активности бронирования путёвок.
Санаторий по рекомендации Роспотребнадзора внёс коррективы в правила размещения и обслуживания гостей: предполагается только одноместное размещение за исключением случаев, когда в номер заселяются члены одной семьи; в закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты органов дыхания необходимо использовать маски (с учётом смены маски не реже чем один раз в три часа), в связи с этим на территории курорта обеспечена возможность приобретения средств индивидуальной защиты.
Особая тема — работа 25-метрового бассейна. Вне условий санитарных ограничений он открыт для всех посетителей, и есть немало пермяков, которым не лень ехать за 50 км, чтобы здесь поплавать. Сейчас же бассейн закрыт. В ближайшее время он будет открыт только для отдыхающих курорта, которые допускаются на лечебное плавание по предписанию врача небольшими группами на занятия по 45 минут.
«Демидково»
Популярный санаторий планирует открыться с 1 августа, однако бассейн останется закрытым. До полного снятия режима ограничений не будут проводиться массовые мероприятия, которыми «Демидково» так славится. В остальном все услуги будут предоставляться в полном объёме с учётом требований Роспотребнадзора.
«Ключи»
Курорт в Сускунском районе радостно отрапортовал в своих социальных сетях об открытии 27 июля. Первому «посткарантинному» гостю, зашедшему на территорию «Ключей», торжественно вручили подарок — сертификат на 10 посещений бассейна, из чего можно сделать вывод, что эта услуга здесь работает. Остальные медицинские услуги тоже оказываются в полном объёме.
«Красный Яр»
Всё вышесказанное относится и к филиалу «Ключей» — «Красному Яру». Курорт открылся в полном объёме с учётом требований Роспотребнадзора.
«Уральская Венеция»
Добрянский санаторий планирует открыться 3 августа. С 25-метровым бассейном, который обожают жители Добрянки и Полазны, здесь поступили так же, как в Усть-Качке: он будет открыт только для отдыхающих по путёвкам. Медицинские услуги здесь будут работать все, а культурно-массовые мероприятия пока отменены, так же как и массовые спортивные игры и занятия лечебной физкультурой.
А есть ли спрос?
Специалисты по продажам всех курортов и санаториев Пермского края сетуют на падение спроса; так, в «Красном Яре» загрузка при открытии составила 30% от плановой. По мнению маркетологов «Демидково», во время вынужденного простоя пермских здравниц отдыхающие переориентировались на курорты российского юга и санатории Башкирии, которые открылись раньше пермских. Лишь директор «Ключей» Александр Иванов считает, что через неделю добьётся 100%-й загрузки, коллеги из других оздоровительных учреждений не разделяют его оптимизма.
Представители всех курортов и санаториев утверждают, что их прайс-листы во время карантина не пересматривались. Действуют ценники, разработанные на 2020 год ещё до начала пандемии.
Отдыхающим прикамских курортов кроме обычного пакета документов требуется справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданная медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда в санаторий.
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