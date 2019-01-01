Михаил Суслов Пермский край и Свердловская область могут отпраздновать 300-летие региональных столиц совместно Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и глава Свердловской области Евгений Куйвашев договорились о подготовке соглашения о сотрудничестве, в которое будут включены вопросы совместной подготовки к 300-летию Перми и Екатеринбурга (оба города в 2023 году будут отмечать 300-летний юбилей).

Оно включает развитие межрегионального туризма, проекты в сфере экономики, культуры и спорта. В частности, будет рассмотрена возможность​ приведения в порядок дорог на смежных туристических маршрутах. Соответствующее заявление появилось на сайте краевого правительства.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Пермский край со Свердловской областью связывает очень многое — общая история, культура, экономика. А территориальное соседство позволяет развивать внутренний туризм. В 2023 году у двух региональных столиц будут юбилеи. Считаю, нужно объединить усилия и подготовить совместные проекты, которые позволят жителям Перми и Екатеринбурга всё больше и больше дружить, удобно и безопасно ездить друг к другу в гости, активно вносить свой вклад в развитие городов и регионов в целом.

Губернатор Свердловской области предложение Дмитрия Махонина поддержал и положительно оценил интеграцию регионов. Главы регионов сошлись во мнении, что готовые совместные проекты могут рассчитывать на поддержку федерального центра.

Двустороннее соглашение о сотрудничестве между регионами будет подготовлено в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.