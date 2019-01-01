Дмитрий Енцов журналист Участок под жилой дом с частичным видом на Каму вызвал интерес у четырёх застройщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми на прошлой неделе состоялись торги по аренде (сроком на три года и два месяца) земельного участка на ул. Фрезеровщиков, 67а, предназначенного под многоквартирную застройку.

Площадь участка — 2,4 тыс. кв. м. Начальная цена — 6,841 млн руб. (это же и размер ежегодной арендной платы). Расположен он в Мотовилихинском районе, около ЖК «Красная горка» и ЖК «Паруса над Камой».

Всего поступило четыре заявки — от ООО «СМУ №3 Сартурн-Р», ООО «Арс-Логистик», ИП Андрея Шкловского, ИП Александра Деменева.

Зарегистрировались в итоге два участника, представители которых и присутствовали на аукционе. Но предложение сделал лишь один — ООО «Арс-Логистик», которому участок и достался по номинальной цене.

Этот аукцион — один из немногих, предметом которого был участок под многоквартирное строительство. До этого горадминистрация разыграла участок площадью 1,3 тыс. кв. м на ул. Горького, 10 (достался ООО «Инвестиционно-строительная компания «Мегаполис»), а также участок площадью 3,3 тыс. кв. м на ул. Инженерной, 36 (победителем стала строительная компания ООО «Орсо групп»).

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