Дмитрий Енцов журналист Минобразования Прикамья планирует начать учебный год в стандартном режиме с посещением уроков в школах Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья пока не рассматривают изменение формы обучения в новом учебном году из-за ситуации с коронавирусом. Министр образования Пермского края Раиса Кассина во время прямой линии в редакции «АиФ-Прикамье» 27 июля сообщила, что подготовка идёт к стандартной форме обучения с посещением занятий в школах.

«Введение дистанционного обучения возможно только в крайнем случае», — отметила Раиса Кассина.

Также по плану — проведение праздничных линеек 1 сентября.

Тем не менее ряд изменений всё же будет, даже если всё пойдёт «по плану». В частности, скорее всего, пока будут отменены все массовые мероприятия, например турслёты или соревнования между школами.

Возможно, будет изменена расстановка столов в классах, если позволит вместимость:и Роспотребнадзор рекомендует поделить каждый большой класс на два. Но, по словам Раисы Кассиной, во многих случаях это будет сделать сложно, тем более что эта норма носит не обязательный, а рекомендательный характер.

«Но если будет возможность рассадить детей на расстоянии 1,5—2 м друг от друга, то это будет сделано. Но такое возможно в классах, предназначенных, например, для 30 учеников, а там обучается 10», — пояснила министр образования.

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