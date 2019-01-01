Елена Лодыгинажурналист
Бывший замминистра строительства Прикамья займётся развитием Курильских островов
Евгений Бондарчук, ранее работавший заместителем министра строительства Пермского края, 23 июля 2020 года был назначен министром архитектуры и градостроительства Сахалинской области. Об этом сообщается на официальном сайте правительства островного региона.
До назначения на этот пост с 30 марта 2020 года он исполнял обязанности руководителя ведомства. В частности, под его руководством сформирована стратегическая программа «Южно-Сахалинская городская агломерация». В числе перспективных проектов называются преобразование территорий Южно-Сахалинска со строительством новых общественных центров, реновация жилищного фонда, модернизация инфраструктуры и комплексная реконструкция центральных прибрежных территорий в Холмске, Корсакове и Невельске.
Также в новой должности Евгений Бондарчук займётся развитием Курильских островов, для которых планируется подготовить новые генеральные планы и проекты планировки территорий с увязкой туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Напомним, Бондарчук уволился с должности заместителя министра строительства Пермского края в апреле 2019 года, проработав в этой должности восемь месяцев. Отставка была связана с передачей функций по градостроительству в краевое минимущество.
Предполагалось, что Евгений Бондарчук займёт должность заместителя министра имущественных и земельных отношений, но он предпочёл уволиться.
До назначения на должность заместителя министра строительства Пермского края, с 2016 по 2018 год, он работал начальником отдела управления проектами развития территорий в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга и был руководителем рабочей группы по развитию общественных пространств Северной столицы.
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