Елена Лодыгина журналист Бывший замминистра строительства Прикамья займётся развитием Курильских островов Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Бондарчук, ранее работавший заместителем министра строительства Пермского края, 23 июля 2020 года был назначен министром архитектуры и градостроительства Сахалинской области. Об этом сообщается на официальном сайте правительства островного региона.

До назначения на этот пост с 30 марта 2020 года он исполнял обязанности руководителя ведомства. В частности, под его руководством сформирована стратегическая программа «Южно-Сахалинская городская агломерация». В числе перспективных проектов называются преобразование территорий Южно-Сахалинска со строительством новых общественных центров, реновация жилищного фонда, модернизация инфраструктуры и комплексная реконструкция центральных прибрежных территорий в Холмске, Корсакове и Невельске.

Также в новой должности Евгений Бондарчук займётся развитием Курильских островов, для которых планируется подготовить новые генеральные планы и проекты планировки территорий с увязкой туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Напомним, Бондарчук уволился с должности заместителя министра строительства Пермского края в апреле 2019 года, проработав в этой должности восемь месяцев. Отставка была связана с передачей функций по градостроительству в краевое минимущество.

Предполагалось, что Евгений Бондарчук займёт должность заместителя министра имущественных и земельных отношений, но он предпочёл уволиться.

До назначения на должность заместителя министра строительства Пермского края, с 2016 по 2018 год, он работал начальником отдела управления проектами развития территорий в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга и был руководителем рабочей группы по развитию общественных пространств Северной столицы.

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