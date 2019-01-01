Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Летать не будем
Отменены авиационные фестивали нынешнего года
Как стало известно «Новому компаньону», фестиваль «Взлётка» в Лысьве в этом году не состоится.
Фестиваль малой авиации был намечен на 15 августа. Тема этого года — «Женщины в авиации». Хедлайнером воздушной программы «Взлётки-2020» должна была стать одна из самых известных в мире женщин-пилотов, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик-инструктор I класса лётно-испытательной и доводочной базы ПАО «Компания «Сухой» Светлана Капанина. Кроме неё должны были выступить с одиночными и групповыми полётами лётчицы из Перми, Уфы и Екатеринбурга, а также лётная группа аэродрома Первушино с показательными выступлениями.
Проведение фестиваля в этом году долго было под вопросом, и окончательное решение об отмене было принято после того как режим санитарных ограничений в Прикамье был продлён до 11 августа.
«Взлётка» проводится с 2014 года силами Лысьвенского муниципалитета и энтузиастов. В 2020 году она впервые получила статус краевого события и получила финансирование из бюджета Пермского края.
Ещё раньше был
отменён авиационный фестиваль «Крылья
Пармы». Он должен был пройти в июле, и,
как пояснила директор Центра по реализации
проектов в сфере культуры Елена Хаткевич,
перенести его было невозможно, поскольку
он привязан к очень плотному графику
выступлений приглашённых пилотажных
групп.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.