Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Летать не будем Отменены авиационные фестивали нынешнего года Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», фестиваль «Взлётка» в Лысьве в этом году не состоится.

Фестиваль малой авиации был намечен на 15 августа. Тема этого года — «Женщины в авиации». Хедлайнером воздушной программы «Взлётки-2020» должна была стать одна из самых известных в мире женщин-пилотов, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик-инструктор I класса лётно-испытательной и доводочной базы ПАО «Компания «Сухой» Светлана Капанина. Кроме неё должны были выступить с одиночными и групповыми полётами лётчицы из Перми, Уфы и Екатеринбурга, а также лётная группа аэродрома Первушино с показательными выступлениями.

Проведение фестиваля в этом году долго было под вопросом, и окончательное решение об отмене было принято после того как режим санитарных ограничений в Прикамье был продлён до 11 августа.

«Взлётка» проводится с 2014 года силами Лысьвенского муниципалитета и энтузиастов. В 2020 году она впервые получила статус краевого события и получила финансирование из бюджета Пермского края.

Ещё раньше был отменён авиационный фестиваль «Крылья Пармы». Он должен был пройти в июле, и, как пояснила директор Центра по реализации проектов в сфере культуры Елена Хаткевич, перенести его было невозможно, поскольку он привязан к очень плотному графику выступлений приглашённых пилотажных групп.



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