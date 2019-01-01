Дмитрий Енцов журналист Пермский край вошёл в ТОП-4 регионов по динамике роста количества выданных микрозаймов после периода «жёсткой» самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, по итогам июня, микрофинансовые организации выдали населению 30,3 тыс. ед. микрозаймов, это на 4,7 тыс. ед (или на 18,6%) больше, чем в апреле (в период самой «жёсткой» самоизоляции). Такие данные обнародовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Положительная динамика количества выданных микрозаймов отмечается по всей стране — в среднем рост составил 7,3%.

Наибольшее количество займов выдано в Москве (58,1 тыс. ед.), Московской области (52,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (48,0 тыс. ед.).

Самую серьёзную динамику роста числа выданных займов продемонстрировали Белгородская область (+39,0%), Краснодарский (+26,9%), Ставропольский (+21,1%) и Пермский (+18,6%) края.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Сокращение выдачи микрозаймов в апреле 2020 года оказалось достаточно существенным, хотя и не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредитах и кредитных картах. При этом восстановление сегмента микрозаймов идёт постепенно, достаточно умеренными темпами. Очевидно, что полное восстановление рынка займов «до зарплаты» займёт ещё некоторое время.

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