« МегаФон » запустил решение для дистанционного мониторинга здоровья Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Государственные и частные медицинские учреждения теперь смогут предложить пациентам новую услугу — дистанционный мониторинг состояния здоровья. Разработчики «МегаФона» запустили решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиники и вовремя обратиться к врачу в случае ухудшения состояния, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Медицинские приборы, оснащённые sim-картами, после проведения измерений показателей здоровья — например, артериального давления, уровня сахара в крови — автоматически передают данные в Облако «МегаФона». Здесь информация агрегируется в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Персональные данные видит только врач в интерфейсе. Там же отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента к ним на приём.

Первым на рынок вывели решение для удалённого мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Предлагаются различные сценарии — короткий, рассчитанный на один-три месяца, который позволяет назначить и проконтролировать лечение, корректировать дозировку препаратов, или долгосрочный — для тех пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.

«Сервис удалённого мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа «МегаФона» позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на приём, вызвать ему «скорую». Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлёт ему sms-сообщение с напоминанием», — прокомментировал директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

В компании также пояснили, что платформа «МегаФона» рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удалённо, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем.

Решение «МегаФона» создано «под ключ», в него входит обслуживание измерительных приборов.

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