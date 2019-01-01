Пермский каталитический крекинг становится экологичным и энергоэффективным Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Королёв

Один из целевых показателей нефтеперерабатывающей отрасли во всём мире — глубина переработки нефти. Помогает её увеличить в том числе каталитический крекинг. Его цель — получение необходимых соединений, используемых в качестве ценных компонентов бензина, повышающих его октановое число, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-ПНОС».

На Пермском нефтеперерабатывающем заводе этот процесс освоен шесть десятков лет назад. Именно столько лет установка каткрекинга даёт товарную продукцию. Здесь можно воочию убедиться в грандиозности нефтепереработки как процесса. Установка довольно компактная, но высоченная — под 80 м. Есть даже лифт, который используют при обслуживании реакторного блока. Главная особенность установки — движущийся катализатор. Большой его объём и немалая скорость — факторы, определяющие во многом «здоровье» установки.



Серьёзнейшую модернизацию производственный объект претерпел в конце 90-х. Мощность по сырью выросла в три раза, полностью были реконструированы некоторые блоки, появилось новое оборудование. Данные изменения значительно улучшили экологические показатели продукции, на которые почти не обращали внимание в середине прошлого столетия и которые вышли на первый план на рубеже веков.

Инженерно-техническая мысль продолжает делать объектом своих изысканий установку каталитического крекинга: процессы усовершенствования идут постоянно. И в современных условиях выбор — за экологичными и энергоэффективными решениями.

Коллектив, который трудится на каталитическом крекинге, работает слаженно и дружно, профессионально управляя одним из самых сложных процессов современной нефтепереработки. А «расщепление» молекул, чем по сути и является каталитический крекинг, — это огромный каждодневный труд.

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