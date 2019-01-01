ЖК «Маяк» — получено разрешение на ввод в эксплуатацию Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Девелопер PAN City Group1 получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию жилого комплекса «Маяк»2 (ул. Стахановская, 1а). Дом сдан в сроки, предусмотренные договором долевого участия, сообщают в компании.

Застройщик с 10 августа 2020г., в срок, начинает процедуру передачи квартир участникам долевого строительства.

На данный момент девелопер передаёт дом в управление УК «Клевер», которая совместно с застройщиком продолжит оптимизацию проектных решений в рамках проработанной концепции жилого комплекса. На данный момент в проекте все квартиры реализованы.

Для девелопера это второй проект, в котором запись на приёмку квартир осуществляется через официальное приложение PAN (App Store и Play Market), с помощью которого жители будут управлять умными решениями, реализованными в данном жилом комплексе.

Подробности — в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

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1 ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СЗ Сити Проект».

2 ЖК «Маяк» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 1а. Застройщик — ООО СЗ «СИТИ Проект».





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