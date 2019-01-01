Михаил Суслов
За сутки в Прикамье выздоровели ещё 13 человек с COVID-19
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За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 13 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 4143.
Под наблюдением остаются 2586 жителей Пермского края.
На утро 27 июля число выявленных заболевших за всё время в регионе превысило 5,5 тыс. человек.
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