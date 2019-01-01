Дмитрий Енцов журналист Во втором квартале регистрация прав на садовые дома в Прикамье снизилась на 77% Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Росреестра по Пермскому краю, во втором квартале зафиксировано резкое снижение количества регистрации прав на садовые и жилые дома на 77%.

Если в первом квартале в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 248 таких объектах, а во втором квартале — всего о 57.

Специалисты Росреестра связывают это, в первую очередь, с ограничениями, которые были введены для граждан в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

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