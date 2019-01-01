Дмитрий Енцов журналист Санаторий «Усть-Качка» объявил о начале приёма постояльцев с 27 июля, но пока без посещения бассейна Поделиться Поделиться Твитнуть

Санаторий «Усть-Качка» с понедельника, 27 июля, объявил о начале приёма постояльцев, после того как оперштаб по координации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края в пятницу, 24 июля, разрешил работу курортов и санаториев.

Но пока приём постояльцев будет организован в четырёх корпусах «Усть-Качки»: «Уральском», «Каме», «Европейском» и «Славянском».

При этом для постояльцев будут действовать эпидемиологические ограничения. В частности, питание в обеденных залах будет осуществляться по системе «шведский стол», с рассадкой по одному человеку за стол (за исключением членов одной семьи). Сами столы будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга.



При заселении на курорт сдавать анализ на коронавирус не нужно, но необходима справка об отсутствии контактов с инфицированными в течение последних 14 дней. Срок давности справки —не более трёх суток до момента заселения.

Все развлекательные мероприятия на курорте будут организованы на открытом воздухе — на стадионе и летней сцене. В случае дождей мероприятия не переносятся, а отменяются.

При этом официально объявлено, что аквацентр с бассейном пока не работают до особого разрешения оперштаба.

Что касается других санаториев и курортов, то возобновление работы прорабатывается. В частности, в санатории «Демидково» пока отменяются брони на 27 и 28 июля. При этом в официальной группе санатория «ВКонтакте» объявлено, что дата начала заездов будет обозначена в ближайшие дни.

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