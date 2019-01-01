Дмитрий Енцов журналист Завершился аукцион по двум участкам внутри двора ТЦ «Галерея» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Конкурсная комиссия подвела итоги аукциона на приобретение двух земельных участков в Перми, находящихся по адресу ул. Краснова, 14.

Оба участка фактически находятся во дворе ТЦ «Галерея» и находятся на территории нынешней автомобильной стоянки ТЦ (площадь участка — 1,8 тыс. кв. м) и примыкающей к ней территории (площадь — 0,9 тыс. кв. м.).

Среди восьми претендентов победителем стал ИП Юрий Спирин. При стартовой цене 16,6 млн руб. он предложил 29,2 млн руб.

Оба участка находятся в собственности Российской Федерации, аукцион проводило АО «ДОМ.РФ». Они относятся к зоне «обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2».

При этом большой участок имеет вид разрешённого использования «под здание военного городка и два гаража», второй — «под эксплуатацию и реконструкцию объекта недвижимости». Но оба участка не использовались по назначению.

Кроме того, оба участка подпадают под юрисдикцию объектов культурного наследия. В частности, относятся к «Заводу пивоваренному Ижевского товарищества» и «Конвойной команде», также к достопримечательному месту «Губернский центр». То есть имеют множество ограничений для использования.

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