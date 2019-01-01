Михаил Суслов Пермский край поделился успешными практиками реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 24 июля, прошёл вебинар «Вклад муниципальных образований в реализацию национальных и региональных проектов». В нём приняли участие более 100 муниципалитетов России. Модератором встречи выступил депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко. На вебинаре обсуждались успешные примеры реализации нацпроектов в регионах. Одним из таких примеров стал Пермский край.

Заместитель министра транспорта Пермского края Михаил Бобров рассказал об опыте региона и вкладе муниципалитетов в создание региональной дорожной сети и её содержании в надлежащем состоянии. Речь идёт о нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня он реализуется на территории четырёх муниципалитетов: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа.

Михаил Бобров, замминистра транспорта Пермского края:

— В Пермском крае успешно реализуется интеллектуально-транспортная система. В настоящее время к ней подключено около 40% светофорных объектов Перми, система эффективно работает уже 10 лет. Совместно с Пермским муниципалитетом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируем довести этот показатель до 75%, обеспечив управляемость дорожной сети Пермской агломерации до высокого уровня, сократить количество задержек и пробок.

Михаил Бобров отметил, что сценарные планы работы светофоров разрабатываются на основе моделирования движения транспортных потоков, которое выполняется совместно с региональным центром безопасности дорожного движения. Практика будет распространена на другие территории Пермского края. Он также рассказал об опыте региона во внедрении системы контроля за общественным транспортом посредством системы ГЛОНАСС и камер видеонаблюдения в автобусах.

Замминистра также напомнил об ещё одном успешном опыте Прикамья: край стал первым регионом, получившим по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 42 новых автобуса марки «ЛиАЗ-5292». Сегодня они уже работают на трёх маршрутах Перми. Этот опыт Пермского края был высоко оценён министром транспорта РФ Евгением Дитрихом в рамках рабочего визита в Пермский край. «Во многом благодаря врио губернатора Дмитрию Махонину, который уделяет огромное внимание реализации всех нацпроектов в регионе», — подчеркнул Михаил Бобров.

Всего в вебинаре приняли участие порядка ста муниципалитетов России. Помимо Пермского края, ещё пять регионов поделились своим опытом в сфере здравоохранения, создания умных городов, рассказали об организации проектной деятельности и взаимодействии с активистами и органами власти.



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