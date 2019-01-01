Мария Сыропятова Аэропорт Большое Савино не получил разрешения на международные рейсы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский аэропорт Большое Савино не получил разрешения на выполнение международных рейсов.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь пермского аэропорта:

— Аэропорт технически готов к возобновлению международного авиасообщения. В то же время официального разрешения на полёты за рубеж мы не получали.

По словам Евгения Кузнецова, подобное разрешение может быть выдано Росавиацией согласно рекомендации федерального Роспотребнадзора.

В расписании пермского аэропорта международные регулярные и чартерные рейсы по-прежнему отсутствуют.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, но только в три государства — Великобританию, Турцию и Танзанию. Международные рейсы были приостановлены 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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