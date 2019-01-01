Игорь Комаров дал положительную оценку социально-экономической политике Прикамья в условиях коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе своего визита в Пермь полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Пермского края в условиях эпидемии коронавируса. О ходе и результатах совещания сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Участниками совещания стали глава Пермского края Дмитрий Махонин, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники аппарата полпреда.

Основной темой совещания стала социально-экономическая политика Прикамья в период пандемии коронавируса. Игорь Комаров дал положительную оценку действиям краевых властей.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО:

— Понятно, что ситуация непростая, не все вопросы ещё решены, но она стабилизировалась. Мы видим, что есть перспективы улучшения. Будет оживать жизнь, экономика. Большинство промышленных предприятий работают. Здесь надо сказать, что было оперативное реагирование и не прекратили работу предприятия оборонного комплекса, ключевые предприятия. Был принят большой комплекс мер, и отдельно мы отмечали проработанность программ поддержки населения, малого и среднего бизнеса, ключевых предприятий различных отраслей.

Дмитрий Махонин отметил, что в целях стабилизации экономической ситуации в крае были оперативно приняты меры по поддержке бизнеса и сохранению занятости.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— В три пакета региональных мер вошли налоговые, арендные послабления, материальная помощь сотрудникам, льготы на кредиты, транспортировку экспорта. Наши усилия по достоинству оценили в Национальном рейтинговом агентстве — Пермский край занял шестое место среди регионов страны по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Мы продолжаем работу над расширением мер поддержки.

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