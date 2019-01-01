Дмитрий Енцовжурналист
В выходные в Перми сохранится высокая вероятность дождей
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
По данным Гидрометцентра РФ, ближайшие выходные, 25 и 26 июля, в Перми будут тёплыми, но с высокой вероятностью осадков.
Так, в субботу дневная температура достигнет +24°, в воскресенье — +23°. При этом именно в воскресенье вероятность осадков прогнозируется наиболее всего. По предварительной информации, дожди вероятны ближе к воскресному вечеру.
Ночная температура воздуха опустится до +14°.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть