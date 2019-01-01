Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми сохранится высокая вероятность дождей Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Гидрометцентра РФ, ближайшие выходные, 25 и 26 июля, в Перми будут тёплыми, но с высокой вероятностью осадков.

Так, в субботу дневная температура достигнет +24°, в воскресенье — +23°. При этом именно в воскресенье вероятность осадков прогнозируется наиболее всего. По предварительной информации, дожди вероятны ближе к воскресному вечеру.

Ночная температура воздуха опустится до +14°.

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