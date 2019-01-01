Елена Лодыгина журналист Уборку пермской набережной оценили в 530,4 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство социокультурных проектов Перми проводит запрос котировок на оказание услуг по очистке и мытью набережной Камы с начальной максимальной ценой контракта 530,4 тыс. руб.

Сроки оказания услуги — с 3 августа по 13 сентября 2020 года. Как сказано в конкурсной документации, общая площадь уборки составит 6,5 тыс. кв. м. Подрядчик должен будет чистить и мыть лестничный марш, ведущий от Соборной площади на набережную, амфитеатр на набережной и дорожки между цветниками. Уборка будет проводиться три раза в неделю с 04:00 до 11:00. Лестничный марш и амфитеатр надо мыть каждую субботу, а дорожки — каждую пятницу и воскресенье.

На конкурс поступила одна заявка от ООО «ВИД» с предложением выполнить все работы за 405 тыс. руб. В будущем с этой компанией планируется заключить контракт.

По данным Rusprofile.ru, учредителем ООО «ВИД» является Валентина Халиуллина, а руководителем — Ильдар Халиуллин, который ранее был начальником отделения дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по Перми.

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