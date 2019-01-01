Мария Сыропятова Мэрия Перми оценила выкуп кафе и участка под ним на ул. Ленина почти в 11 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Земельный участок вместе со зданием кафе «Марья» в центре Перми (ул. Ленина, 70б) администрация Перми оценила в 10 млн 946 тыс. руб. Об этом говорится в материалах дела, рассматриваемого в Арбитражном суде Пермского края.

Стоимость кафе была определена Пермской торгово-промышленной палатой по заказу горадминистрации. При этом земельный участок оценён в 5 млн 523 тыс. руб., здание кафе — в 4 млн 299 тыс. руб., а убытки возникшие из-за обязательств собственника по договорам, — в 1 млн 124 тыс. руб.

Собственник недвижимости предприниматель Антон Маслёнок с результатами оценки не согласился и подал иск в суд, считая, что стоимость его имущества занижена.

Напомним, городские власти в прошлом году начали процедуру изъятия у предпринимателей более шестидесяти земельных участков и недвижимости в центре Перми. В мэрии аргументируют необходимость изменений улучшением условий проживания граждан и архитектурного облика Перми — за счёт участков должна быть расширена территория общего пользования.

Многие предприниматели были недовольны выкупом своего имущества и результатами оценки его стоимости. В администрации Перми добиваются изъятия земли и недвижимости — в суды поданы уже более двух десятков исков о принудительном изъятии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.