Рузанна Баталина корреспондент Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 24 по 26 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый уикенд — новые события. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, не вставая с дивана, а также — какие выставки открылись в оффлайне. Большой концерт к Дню Военно-морского флота, концерт Алексея Паперного и — сенсация! — целых два спектакля легендарной Яны Туминой для всеобщего свободного просмотра.

24 июля в 04:40 (до 25 июля, 03:30) TheatreHD показывает трансляцию спектакля «Ромео и Джульетта» (16+) — второй по популярности оперы Гуно после «Фауста». Шекспировский сюжет о вечной любви, достигающей вселенского размаха, подошел манере французской лирической оперы намного больше, чем эпическая фреска Гёте. Разрастающаяся любовь, заполоняющая мир, сосредоточена композитором в четырёх дуэтах главных героев — и в постановке Ги Йостена в Мет этот космический масштаб страсти явлен наглядно и неоспоримо. Роберто Аланья и Анна Нетребко в ролях Ромео и Джульетты одновременно нежны и страстны, а Пласидо Доминго за пультом — ещё одна «изюминка» спектакля.

25 июля в 01:00 (ночь с пятницы на субботу, не проспите!) пройдёт трансляция выступления The Prodigy (18+) 2010 года на фестивале Milton Keynes Bowl. Стрим будет сопровождаться комментариями участников группы Лайама Хоулетта и Максима Реалити.

25 июля в 04:40 (до 26 июля, 03:30) TheatreHD начинает трансляцию оперы «Фальстаф» (16+). «Фальстаф» Джузеппе Верди на сцене Мет не частый гость, но спектакль, поставленный Франко Дзеффирелли в 1964 году, оказался долгожителем и началом большого пути итальянского режиссёра в нью-йоркском театре. Дзеффирелли не впервые обращался к этой партитуре, и предложенное им для Метрополитен решение трудно назвать сверхоригинальным: бочка есть бочка, трактир — трактир, двор и залы старинного английского дома выглядят так, как выглядели бы на иллюстрациях к шекспировской драме. Добротность воссозданной среды определила и добротность психологического актёрского рисунка для каждого исполнителя.

25 июля в 11:00 стартует онлайн-фестиваль Tomorrowland Around the World (12+). Среди участников двухдневного марафона — Armin van Buuren, David Guetta и Tiësto.

25 июля в 14:00 Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» проведёт лабораторию «АРТкад. Школа этнического творчества» (0+). Это мастер-классы для детей по современному этническому дизайну и декоративно-прикладному искусству на основе традиционной коми-пермяцкой культуры.

25 июля в 17:00 Березниковский драматический театр показывает цикл встреч с режиссёрами театра «Ролевые игры» (16+).

26 июля в 04:40 (до 27 июля, 03:30) TheatreHD покажет трансляцию «Кавалера розы» (16+). «Кавалер розы» вошел в репертуар Мет немногим позже европейской премьеры и надолго стал любимцем американской публики. Спектакль, поставленный в 1969 году Натаниэлем Мерриттом с декорациями Роберта О'Хирна, сумел примирить классические образы старой Вены с чуть отстранённым взглядом на них — и географически, из-за океана, и через фильтр прошедшего времени. Вена предстала образом собирательным, а не достоверно воспроизведённым. Герои штраусовской комедии приобрели так необходимый им объём: их моцартовские корни органично соединились с музыкальным языком начала ХХ века, так же, как в единое целое сплелись дворцовые пространства и собор Святого Штефана за окнами.

26 июля в 16:30 Wink покажет Концерт в честь Дня Военно-Морского флота (18+). В 18:00 выступит Ансамбль им. А. В. Александрова, в 19:30 в прямом эфире «Чиж и Ко», в 21:30 — Гарик Сукачёв.

26 июля в 18:00 Березниковский драматический театр показывает онлайн-проект «кинНОтеатр» (16+).

26 июля в 22:00 Алексей Паперный проведёт онлайн-концерт (18+).

Ежедневно «Лето-Парк» (0+) приглашает на мастер-классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое.

Ежедневно в 21:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» показывает «Этнокино» (0+) — документальное кино об истории субэтносов, древних народов и цивилизаций, экранизации сказок, былин, небывальщин и других фольклорных сюжетов, художественные фильмы с фольклорно-этнографической и исторической тематикой.

Ежедневно Драматический театр «Бенефис» показывает спектакль «Не покидай меня» (12+).

Ежедневно Чайковский театр драмы и комедии показывает многочисленные спектакли для детей и взрослых, например, «Иван Царевич и Серый волк» (6+).

Ежедневно Пермский краевой колледж искусств и культуры показывает отчётный концерт «По обе стороны кулис» (0+).

Ежедневно Пермский губернский оркестр показывает цикл концертных программ-дефиле (0+).

Ежедневно Чусовской музей предлагает познакомиться с виртуальной выставкой «Альбом тылового госпиталя» (0+).

Ежедневно можно послушать аудиоспектакль «Погружение» (0+) — русскоязычную версию американского спектакля, выпущенного в период пандемии.

Ежедневно можно увидеть онлайн-показ спектакля «Двойное анданте» (12+) в постановке New York Theatre Ballet.

Едеждевно Большой театр кукол (Санкт-Петербург) показывает спектакли онлайн (0+). В своём сообществе ВКонтакте театр выложил пять постановок своего художественного руководителя Руслана Кудашова: автобиографическую фантазию «Башлачёв. Человек поющий», «Мы» по Замятину, «Вий» по Гоголю, «Екклесиаст» и «Покаяние и прощение» по повестям Пушкина. Все эти спектакли — для взрослых зрителей. Здесь можно посмотреть постановки многократного лауреата «Золотой маски» Яны Туминой — «Оловянный солдатик» для детей и «100 оттенков синего» для взрослых.

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