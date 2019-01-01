Дмитрий Енцов журналист Жители Прикамья с начала года снизили свои зарплатные ожидания примерно на 200 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков рекрутингового портала HeadHunter, с начала года в своих резюме жители Прикамья снизили свои зарплатные требования примерно на 200 руб. Если в январе желаемой зарплатой прикамскх соискателей в среднем указывалась сумма в 33,7 тыс. руб., то в июне она составила 33,5 тыс. руб.

Чуть скромнее снизились аппетиты соискателей в Перми — с 33,5 тыс. руб. до 33,4 тыс. руб.

Падение ожиданий для прикамцев оценивается в -0,57%. Это один из самых стабильных показателей в Приволжском федеральном округе.

Отметим, что, по данным HH, практически во всех регионах округа зарплатные ожидания снизились. При этом в 11 регионах они снизились значительно весомее, чем в Пермском крае. Единственным регионом, где ожидания соискателей в течение года только увеличились, является Марий Эл.

По России в целом падение ожиданий сократилось в среднем на 5,15%, с 46 8 руб. в январе до 44,4 тыс. руб. в июне.

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