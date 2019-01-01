Михаил Суслов ПГНИУ увеличивает плату за обучение для первокурсников из-за изменения нормативов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский государственный университет (ПГНИУ) проиндексировал стоимость обучение по всем направлениям на 2020/2021 учебный год. При этом, как пояснили в пресс-службе ПГНИУ, увеличение коснётся только тех, кто поступает на первый курс. Для уже обучающихся студентов плата за учёбу останется на прежнем уровне.

Наталья Печищева, начальник пресс-службы ПГНИУ:

— На стоимость обучения влияют несколько факторов. Например, учредитель вуза —Минобрнауки РФ — распределяет все образовательные дисциплины по трём группам. Для каждой группы утверждены свои нормативы величины затрат на оказание образовательной услуги. Они и определяют стоимость обучения. Например, в третьей группе самые высокие нормативы, туда входит направление «Дизайн». Кроме разделения на категории существует ряд коэффициентов, они тоже утверждены отдельным положением, и их применение строго регулируется. И если все эти факторы учесть, то получатся те суммы, которые сейчас фигурируют в приказе о стоимости обучения на 2020/2021 учебный год.

Отметим, что самым дорогим направлением в текущем учебном году в ПГНИУ станет новое направление на философско-социологическом факультете — «Дизайн», где за первый год обучения студенты заплатят 254 тыс. руб.

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