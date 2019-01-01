Дмитрий Махонин: «Мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков» Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края утвердило дополнительные региональные меры поддержки по достройке проблемных объектов, застройщики которых не признаны банкротами. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Предусмотрено два варианта поддержки: выдача процентного займа, обеспеченного залогом, на достройку дома; покупка свободных квартир в проблемном доме на сумму, необходимую компании для достройки.

Займы планируется выдавать за счёт средств АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования».

В крае 11 проблемных объектов, застройщики которых не признаны банкротами. С компаниями, претендующими на использование новых мер поддержки, минстрой ведёт переговоры, это: ООО «Домостроительная компания» (адрес проблемного объекта: г. Чайковский, ул. Декабристов, 36), ООО «Сириус» (ул. Пушкарская, 142), ООО «УралСервис-Монолит» (ул. Подводников, 88б), ПАО «Трест №14» (ул. Сокольская, 10б, пос. Горный, пер. Конников, 3а, поз. 1).

Для принятия решений о предоставлении мер поддержки минстрою, ПАИЖК и ИГСН необходимо проанализировать показатели готовности объектов, сумму достройки, финансовые возможности застройщика. Эту работы специалисты начали вести параллельно с разработкой механизма, чтобы ускорить восстановление прав дольщиков. Получить заявки компаний на предоставление мер поддержки и принять решения по ним планируется до сентября.

В Единый реестр проблемных объектов Пермского края входят 58 домов. Застройщики 47 из них признаны банкротами. Восстановление прав дольщиков этих объектов могут быть восстановлены путём достройки или выплаты компенсаций. Решение принимает Федеральный фонд защиты прав граждан-участников строительства. На сегодняшний день между краем и фондом заключено соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков 37 домов. По одному дому, на ул. Толмачева, 15, фонд принял решение о достройке. Решения по остальным домам ожидаются до конца года.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на этом региональные власти не остановятся: «Мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков. В крае проведена большая работа, но и не завершено ещё много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее. Пермский край заложил в бюджете на 2020 год 725 млн руб. на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков. На следующий года средства также будут предусмотрены», — отметил глава региона.

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