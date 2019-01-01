Прикамье занимает шестое место среди 85 регионов по предоставлению мер поддержки СО НКО Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе заседания краевого правительства была рассмотрена тема поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Прикамья. В крае функционируют более 3,6 тыс. НКО, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В ходе заседания правительства отмечено, что в регионе действуют финансовые и нефинансовые меры их поддержки. Многие НКО проявили себя в период самоизоляции своей поддержкой населения.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Большое спасибо всем некоммерческим организациям, которые в период самоизоляции помогали организовать социальное обслуживание жителей, наиболее нуждающихся в поддержке. Несмотря на то что регион занимает шестое место среди 85 регионов России по предоставлению мер поддержки НКО, важно эти меры совершенствовать. Поручил краевому минэку проанализировать, все ли возможные меры в части налоговых льгот для некоммерческих организаций приняты. Кроме того, необходимо упростить механизм документооборота при реализации губернаторских грантов.

За минувший год на финансовую поддержку НКО из краевого и федерального бюджета направлено более 770 млн руб.

В регионе некоммерческим организациям предоставляются субсидии на конкурсной основе. За первые шесть месяцев 2020 года на финансирование 139 проектов НКО направлено около 74 млн руб. Размер максимального гранта составляет 1,5 млн руб.

Также теперь СО НКО могут направить средства гранта на погашение арендной платы за коммерческую недвижимость. Также НКО региона предоставляется имущественная поддержка: предоставляются помещения и компенсируется арендная плата. В 2019 году имущество в безвозмездное пользование получили 10 НКО, общей площадью около 2,5 тыс. кв. м, в 2020-м уже девять НКО получили помещения общей площадью 2,5 тыс. кв. м. На сегодня 57% организаций получают имущественную поддержку. В 2020 году компенсацию арендной платы получила 41 НКО на общую сумму более 5 млн руб.

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