С 1 августа в Пермском крае вырастут цены на газ Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 августа 2020 года в Пермском крае подорожает природный газ.

Как сообщает «Газпром межрегионгаз Пермь», 1 кубометр в среднем подорожает на 15—18 коп.

В квартирах с газовым счётчиком на приготовление пищи и нагрев воды стоимость 1 кубометра составит 6,3 руб. В жилых помещениях с газовым счётчиком на отопление и приготовление пищи — 5,29 руб.

При оплате по нормативу стоимость газа за месяц на одного человека составит:

— в квартире с газовой плитой и горячим водоснабжением — 75,6 руб.;

— в квартире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 126 руб.;

— в квартире при наличии газовой плиты и проточного водонагревателя — 220,5 руб.

При оплате потребления газа в частном секторе без прибора учёта стоимость 1 кв. м отапливаемой площади составит 52,9 руб.

В краевом минтарифов пояснили, что тариф на газ в Пермском крае изменился в связи с изменением с 1 августа оптовой цены на газ, которую устанавливает ФАС России: «С 1 августа оптовые цены на газ выросли на 3%. В связи с тем, что на конечную цену для населения оптовая цена влияет напрямую, министерство тарифного регулирования внесло изменения в свое постановление о тарифах на газ».





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