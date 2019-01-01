В Прикамье из-за разлива нефтепродуктов возбуждено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Чернушинского района Пермского края организовала проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов.

Установлено, что вблизи села Ореховая Гора Чернушинского района при замене участка нефтепровода произошёл разлив нефтепродуктов на почву. Вредные вещества попали в недра, и произошло их загрязнение. Об этом сообщает ВЕТТА.

По предварительной оценке, размер причинённого окружающей природной среде ущерба составил более 4 млн руб.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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