В Перми задержали подозреваемого в убийстве младенца Поделиться Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве младенца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребёнка», сообщает «Рифей-Пермь».

По данным следствия, ночью 23 июля 2020 года в квартире дома в Индустриальном районе Перми было обнаружено тело младенца без внешних признаков насильственной смерти. Проведённая судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребёнка носит криминальный характер.

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Им является 22-летний отчим малолетней девочки. Кроме того, следователи выяснили, что мать девятимесячной девочки ушла на день рождения и оставила ребёнка под присмотром сожителя на ночь. Однако ребёнок заплакал, а плач раздражал мужчину. В результате он нанёс девочке травмы, не совместимые с жизнью.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

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