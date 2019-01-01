Михаил Суслов Отложенные региональные и муниципальные выборы в Прикамье пройдут в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Довыборы в Законодательное собрание Пермского края по одномандатному округу №2 и муниципальные выборы в Бардымском, Еловском и Кишертском муниципальных округах пройдут в единый день голосования 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края.

31 июля возобновятся отложенные избирательные действия по муниципальным выборам, а с 21 августа — по дополнительным выборам в краевое Заксобрание.

При этом процедура регистрации на всех отложенных кампаниях завершена. Так, на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Пермского края по округу №2 зарегистрировано шесть кандидатов, а на выборах дум муниципальных округов — 120 кандидатов.

Напомним, что 3 апреля в связи с введением в Пермском крае ограничительных мер из-за распространения коронавируса решением ЦИК России были приостановлены все проходившие в регионе избирательные кампании.

В настоящее время в регионе проходит три региональных кампании: выборы губернатора Пермского края и довыборы в Законодательное собрание региона по 13 и 17 округам, а также 17 муниципальных кампаний, назначенных на 13 сентября.

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