Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр вынужден изменить формат своего фестиваля PostFact пройдёт без спектаклей Поделиться Поделиться Твитнуть

Как рассказал «Новому компаньону» художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм, из-за пандемии COVID-19 фестиваль PostFact, который впервые прошёл в прошлом году и планировался как ежегодный, не удастся провести в полном объёме. Театру не удалось собрать программу, потому что, как выразился Мильграм, «всё было непонятно, да и сейчас ещё непонятно».

Тем не менее фестиваль состоится. Он пройдёт в октябре в виде серии зрительских лабораторий. По словам худрука театра, программа будет растянута на весь месяц, но точное содержание лабораторий и даже их количество пока не известны: театр находится в процессе переговоров с потенциальными мастерами.

Основная программа фестиваля PostFact 2019 года создавалась под руководством театрального деятеля из Екатеринбурга Олега Лоевского и состояла из спектаклей, вошедших в «длинный список» Национальной театральной премии «Золотая маска».

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