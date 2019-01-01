Михаил Суслов Правительство китайского города Сяньнина отправило Кунгуру деньги на борьбу с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Народное правительство города Сяньнина выделило 30 тыс. юаней (292,6 тыс. руб.) городу-побратиму Кунгуру. Целевые средства направляются на профилактические мероприятия для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает кунгурское издание «Искра».

Что приобрести на средства матпомощи, будут решать депутаты Кунгурской городской думы. По затратам необходимо будет отчитаться платёжными документами, фото- и видеоматериалами.

Побратимские отношения между городами начались 29 августа 2018 года, когда в Кунгур приезжала делегация из Китая.

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