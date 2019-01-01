Михаил Суслов
В Пермском крае началась выдача матпомощи на приобретение школьных товаров детям из нуждающихся семей
Социальные службы Пермского края начали принимать заявления на получение материальной помощи для приобретения школьных товаров к началу учебного года.
Такая мера поддержки предоставляется один раз в учебном году тем семьям, которые признаны нуждающимися — с доходом ниже половины прожиточного минимума (менее 5278 руб.).
Размер матпомощи составляет 5 тыс. руб. на одного ребёнка и 2,2 тыс. руб. для ребёнка из многодетных малоимущих семей (2,8 тыс. руб. доплачивают образовательные организации).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.