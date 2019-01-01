Михаил Суслов В Пермском крае началась выдача матпомощи на приобретение школьных товаров детям из нуждающихся семей Поделиться Поделиться Твитнуть

Социальные службы Пермского края начали принимать заявления на получение материальной помощи для приобретения школьных товаров к началу учебного года.

Такая мера поддержки предоставляется один раз в учебном году тем семьям, которые признаны нуждающимися — с доходом ниже половины прожиточного минимума (менее 5278 руб.).

Размер матпомощи составляет 5 тыс. руб. на одного ребёнка и 2,2 тыс. руб. для ребёнка из многодетных малоимущих семей (2,8 тыс. руб. доплачивают образовательные организации).

В минсоцразвития Прикамья отметили, что на матпомощь из бюджета выделено 35 млн руб.

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