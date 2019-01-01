Пермские двигатели ПД-14 успешно установили на опытный самолёт МС-21 Поделиться Поделиться Твитнуть

Госкорпорация Ростех сообщила об успешном завершении технологической установки отечественных авиадвигателей ПД-14 на опытный самолёт МС-21-310. Навеска силовых установок прошла на Иркутском авиационном заводе и подтвердила правильность заложенных в двигатели конструкторских решений.

Напомним, ПД-14 — первый созданный в России с нуля гражданский реактивный двигатель. Он производится на АО «ОДК-Пермские моторы».

Иван Михайлов, представитель управления поддержки заказчика АО «ОДК-ПМ»:

— Первая — макетная — навеска новых двигателей на самолёт прошла успешно: ПД-14 без замечаний «встали» на пилоны МС-21. Кроме того, были смонтированы створки капота и реверсивные устройства.

По результатам первой навески двигателей вносятся совершенствующие корректировки в элементы конструкции двигателя и планера. Параллельно в цехе окончательной сборки на самолёте МС-21-310 ведётся монтаж систем. После завершения всех работ двигательные установки ПД-14 будут установлены на опытный самолёт для проведения наземных и лётных испытаний.

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