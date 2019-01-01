СК проводит проверку по факту ЧП с гидроциклом в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае следователи проводят проверку по факту происшествия в акватории реки Камы с 15-летним подростком, который катался на гидроцикле вместе с 38-летним местным жителем.

14 июля 38-летний житель Пермского края осуществлял движение на гидроцикле совместно с 15-летним подростком по акватории реки Камы в районе посёлка Усть-Тары Пермского района. В ходе манёвра гидроцикл перевернулся, подросток упал в воду, в результате чего наглотался воды и потерял сознание.

Своевременное оказание медицинской помощи позволило избежать гибели молодого человека. В настоящее время подросток находится в клинической больнице Перми на искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным следователей, мужчина, управлявший гидроциклом, не имел официального разрешения на управление данным судном. В связи этим следователем направлена информация в ГУ МЧС России по Пермскому краю для принятия соответствующих мер.

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