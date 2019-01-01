В Прикамье на дорогах установлено ещё 12 комплексов фотовидеофиксации Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае в рамках работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», установлены ещё 12 комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Отметим, что в прошедшем году на региональных и городских дорогах установлено 67 комплексов, в 2020 году появилось ещё 16. Из этого числа подрядчик — компания «Ростелеком» — 12 сдала в эксплуатацию только что.

Главная цель установки стационарных комплексов ФВФ — обеспечение безопасности дорожного движения. Комплексы фиксируют среднюю скорость автомобиля на участке дороги и основные нарушения ПДД: превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Указом президента и в рамках нацпроекта поставлена задача к 2025 году существенно снизить смертность в ДТП (до 4 на 100 тыс. населения в год. — Прим ред.). Чтобы достичь этого показателя, в крае устанавливаются комплексы в очагах аварийности. Примерно через год аварийность в точках установки камер снижается почти до нуля. В итоге мы получаем минус очаг аварийности и плюс — сохранённые жизни. В 2019 году по сравнению с 2018-м количество аварийных очагов, например, снизилось почти в два раза (со 114 до 60).

Новые комплексы ФВФ созданы с применением передовых технологий. Комплексы обладают цифровыми видеодатчиками, которые позволяют эффективно считывать и распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств. Данные комплексов позволяют обеспечить достаточную доказательную базу по нарушениям, они эффективно работают даже ночью.

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