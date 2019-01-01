Дмитрий Енцов журналист Объявлен аукцион на месячное обслуживание автобусного маршрута от автовокзала до аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» объявило аукцион на обслуживание автобусного маршрута №108 «Автовокзал г. Пермь» — «Аэропорт Большое Савино» на период с 10 по 31 августа. Торги должны состояться 29 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,239 млн руб. На маршруте должно быть задействовано три больших автобуса в будни и два — в выходные. При этом автобусы должны быть не старше семилетнего возраста, с экологическим классом не ниже «Евро-4».

Напомним, автобусный маршрут №108 появился в июне и фактически заменил прежний маршрут №42, который с того же времени «переброшен» на новый для себя маршрут «Микрорайон Красные Казармы (пл. Карла Маркса)» — «Песьянка».

Первым победителем аукциона на обслуживание маршрута №108 (с июня по 8 июля) стал ИП Олег Новосёлов. Следующий аукцион (с 9 июля по 9 августа) выиграло ООО «Дизель».

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