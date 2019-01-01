Минстрой РФ согласовал выделение 400 млн руб. на реконструкцию ул. Строителей в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство строительства РФ согласовало выделение средств на софинансирование реконструкции ул. Строителей в Перми. По просьбе краевых властей в 2020 году на реализацию проекта выделят 400 млн руб. по программе «Стимул», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Федеральные средства направят на выполнение первого этапа работ этого года — реконструкцию участка дороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Реконструкция ул. Строителей — один из ключевых дорожных, а также социально-стратегических проектов Пермского края. Эта магистраль призвана перераспределить транспортные потоки города и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Она добавит также трафик на Красавинский мост, который сегодня недостаточно загружен. Общая стоимость строительства первого этапа — 2,1 млрд руб., и поддержка федеральных коллег придётся кстати. Остальная часть финансирования заложена в бюджете Пермского края. Это значит, что стройка первого этапа полностью обеспечена деньгами.

Стоимость второго и третьего этапов строительства (ул. Вишерская — ул. Папанинцев — площадь Гайдара) — 2,5 млрд руб., стоимость четвёртого этапа (от пл. Гайдара до ул. Стахановской) — 5,9 млрд руб. Общая стоимость проекта — 10,5 млрд руб.

Будущая магистраль протянется на 7 км, от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Ввод всей дороги намечен на 2024 год.

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