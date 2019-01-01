Михаил Суслов В Пермском крае судебные приставы наложили арест на здание школы Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы наложили арест на здание школы №38 в посёлке Нагорнском Губахинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Пермскому краю.

Такие меры потребовались, чтобы исполнить иск физического лица к администрации городского округа. Речь идёт о взыскании задолженности по договору займа.

При этом арест школы никак не угрожает образовательному процессу. Здание уже длительное время не используется как учебное заведение.

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