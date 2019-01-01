Михаил Суслов Прокуратура Пермского края закрыла свой сайт Поделиться Поделиться Твитнуть

22 июля сайт прокуратуры Пермского края прекратил свою работу. Теперь в органах надзорного ведомства введён Единый портал прокуратуры Российской Федерации, где будет размещаться основная информация и новости.

Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора Пермского края:

— Прокуратура выходит на новый уровень в цифровизации. Теперь вся полезная информация и новости для удобства будут стекаться на единый портал. Что касается организационной структуры и состава пермской прокуратуры в связи с закрытием регионального сайта, то никаких изменений, конечно, не будет.

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