Цеху погрузки продукции филиала «Азот» исполнилось 10 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Цех погрузки продукции (ЦПП) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» — самый молодой из подразделений предприятия — отметил десятилетний юбилей. Об этом событии сообщает пресс-служба предприятия.

ЦПП был создан в 2010 году для организации погрузки сыпучей продукции. В подразделение вошли отделения погрузки цехов карбамида, нитрит-нитратных солей, водоустойчивой и гранулированной аммиачной селитры (№3 и №3А). За 10 лет объёмы погрузки по некоторым продуктам увеличились в полтора раза. В 2010 году завод производил фасовку продукции 1700 тыс. т в год, сейчас — более 2 млн т сыпучей продукции. В цехе работают 163 сотрудника.

За время функционирования цеха произошли весомые изменения. К примеру, раньше приходилось упаковывать и фасовать продукт практически вручную. Теперь самая тяжёлая работа выполняется автоматически машинами. В трёх пунктах погрузки установлены комплексы механической погрузки вагонов. В части отделений ЦПП персонал работает на современных фасовочных установках. В работу внедрены тягово-маневровые устройства для передвижения вагонов в процессе погрузки, которые обеспечивают безопасность производства.

В отделении погрузки цеха нитрит-нитратных солей ручной труд заменили три робота: две итальянские фасовочные машины производства фирмы «Кончетти» и антропоморфный робот-укладчик немецкой фирмы «Кука Роботер». Автоматизация процесса погрузки позволяет уменьшить время фасовки и упаковки. На заводе ежегодно реализуются инвестпроекты и мероприятия капитальных вложений. Так, в 2019 году осуществлена реконструкция фронтов погрузки в цехе №3А и в цехе №3.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ЦПП грузит продукцию филиала «Азот» четырьмя способами: мешками по 50 кг в крытые вагоны и автомашины, насыпью в минераловозы, мягкими контейнерами — биг-бэгами (МКР) — в полувагоны. Последний способ в настоящий момент пользуется среди потребителей наибольшей популярностью. В связи с этим планируется модернизация и увеличение мощностей оборудования.

Александр Фёдоров, начальник цеха погрузки продукции филиала «Азот» АО «ОХК УРАЛХИМ»:

— Из ближайших реальных планов на лето 2020 года — увеличение производительности фасовки в биг-бэги аммиачной селитры весом в 1 т. В последние годы потребители перешли на работу с мягкими контейнерами и считают этот вид упаковки самым удобным. Планируется практически полностью перейти на них. В биг-бэги будут фасовать и кормовую соль. Из перспективных планов — закупка второй мешкопогрузочной машины и двух автоматических фасовочных машин в цех 3А. Это позволит увеличить фасовку в 50-килограммовые мешки с 400 т до 1000 т в сутки.

Цех погрузки продукции плотно сотрудничает с отделом технического контроля и с начальниками смен технологических цехов. Сотрудники ремонтно-производственного управления помогают поддерживать оборудование в рабочем состоянии, производят ремонтные работы. Особенно тесное партнёрство связывает ЦПП с транспортным отделом и с компанией «УРАЛХИМ-ТРАНС», потому что основная часть расфасованного и упакованного продукта отправляется потребителям по железной дороге.

За первое полугодие этого года уже отгружено в общей сложности 1020 ты. т продукции предприятия.

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