Михаил Суслов В Перми на одиночных пикетах полиция задержала двух врачей Поделиться Поделиться Твитнуть

20 июля активисты незарегистрированной Либертарианской партии России провели одиночные пикеты на эспланаде против полицейского насилия. Задержаны 15 человек, среди них — два медработника: врач Николай Осадчий и медбрат Артём Борискин. Об этом сообщает портал 59.ru.

Николая Осадчего задержали за нарушения ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ(н евыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории , на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации ). Артёма Борискина продержали более трёх часов в отделении полиции. Протокола задержания не было.

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