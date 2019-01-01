Михаил Суслов

В Перми на одиночных пикетах полиция задержала двух врачей

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20 июля активисты незарегистрированной Либертарианской партии России провели одиночные пикеты на эспланаде против полицейского насилия. Задержаны 15 человек, среди них — два медработника: врач Николай Осадчий и медбрат Артём Борискин. Об этом сообщает портал 59.ru.

Николая Осадчего задержали за нарушения ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ(невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Артёма Борискина продержали более трёх часов в отделении полиции. Протокола задержания не было.

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