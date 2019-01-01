Елена Лодыгина журналист Повторный аукцион на реконструкцию ул. Героев Хасана объявят до конца июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми объявит новый аукцион на реконструкцию ул. Героев Хасана в срок до 31 июля, так как прежний конкурс был признан несостоявшимся. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы по устройству теплосетей и тротуаров в рамках реконструкции участка от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева оценены в 125 млн руб. Основной объём работ на этом участке выполняет ООО «СКФ «АТМ». Но подрядчик не может приступить к работам по благоустройству, так как необходима прокладка коммуникаций и сетей.

Напомним, основные работы планируется завершить в этом году и уже в ноябре запустить движение. Окончание реконструкции запланировано на конец 2021 года. Финансирование ведётся из двух источников: краевого дорожного фонда (75%) и бюджета Перми (25%). По проекту предусмотрена организация шести полос движения по три в каждую сторону. Вдоль улицы будут обустроены тротуары и велодорожка.

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