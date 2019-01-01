Дмитрий Енцов журналист В Березниках начали курсировать пермские троллейбусы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские троллейбусы в Березниках. Фото: администрация г. Березники

На маршрутах №7 и 9 в Березниках начали курсировать троллейбусы, безвозмездно переданные пермской горадминистрацией местному муниципалитету. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Березников.

Также в мэрии Березников сообщили, что из 43 переданных троллейбусов на линию в итоге будут пущены лишь 25 единиц, остальные будут разобраны на запчасти.

Работающую технику к осени перекрасят в местный «бело-зелёный» «брендовый» цвет (по аналогии с пермским «красно-белым»).

Всего вместе с 25 работающими «пермскими» троллейбусами электропарк Березников теперь насчитывает 75 единиц техники.

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