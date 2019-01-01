Дмитрий Махонин решил приостановить объединение медицинских учреждений Пермского края Новый план развития медицины в регионе представят к сентябрю Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с региональным министром здравоохранения Оксаной Мелеховой по вопросу приостановки слияния медучреждений и дальнейшего плана развития медицины в крае.

Дмитрий Махонин отметил, что вопросы объединения больниц вызывают много негатива у населения, в связи с чем будет правильным приостановить эти процессы. Кроме того, он поручил краевому минздраву в течение месяца разработать и представить ему на обсуждение план развития медицинской отрасли в регионе.

«Это не реформа, а именно предложения. Считаю, что тут нужно особое внимание уделить заработной плате первичного медицинского персонала. Именно они больше всего контактируют с населением и влияют на то, как жители воспринимают медицину в целом. Комфортные условия труда изменят отношение специалистов к работе в лучшую сторону, и пациенты будут получать самое высокое качество медицинских услуг», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Отдельное внимание глава Прикамья уделил доступности медицинской помощи в территориях Прикамья и выездной работе.

Оксана Мелехова пояснила, что работа выездных служб начнётся, как только позволит эпидситуация.

«Для населения в связи с коронавирусной инфекцией было приостановлено оказание плановой медицинской помощи, поэтому нуждаемость в консультации узких специалистов высокая. У нас уже есть хорошая практика по выездам врачей в территории. Как только санитарно-эпидемиологическая обстановка нам позволит, сразу возобновим выездную форму работы», — отметила Оксана Мелехова.

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