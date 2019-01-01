Мария Сыропятова Количество самозанятых в Пермском крае выросло в девять раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Число самозанятых в Пермском крае на 16 июля 2020 года составляет 12 634 человека, что на 960% больше, чем в начале 2020 года. Об этом говорят данные Управления ФНС по Пермскому краю. Большинство (79,9%) самозанятых не были ранее зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

По подсчётам налоговиков, 2541, или 20,1% самозанятых, имели ранее регистрацию как индивидуальные предприниматели. Ещё 984 индивидуальных предпринимателя совмещают его со статусом самозанятого, что составляет 7,7% от всех самозанятых в Пермском крае.

Напомним, что после отмены в 2019 году единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 1 января 2020 года в 19 субъектах России, в том числе в Пермском крае, действует налог на профессиональный доход (налог для самозанятых). В начале 2020 года в качестве самозанятых в Пермском крае были зарегистрированы 1316 человек.

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