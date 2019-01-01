Права дольщиков дома на ул. Толмачёва, 15 решено восстановить с помощью достройки объекта Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании Наблюдательного совета Федерального фонда защиты прав граждан-участников строительства рассматривался вопрос о восстановлении прав дольщиков дома на ул. Толмачёва, 15 в Перми. Совет принял решение о достройке дома, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Дом на ул. Толмачёва застройщик «СтройСфера» начал возводить в 2008 году. Всего в здании планировалось 165 жилых помещений, права на 139 из них приобрели дольщики. В 2015 году компанию признали банкротом.

Объект на ул. Толмачёва, 15 стал первым проблемным домом Прикамья, по которому фонд принял решение благодаря серьёзной подготовительной работе. В 2019 году ПАИЖК безвозмездно организовало техническое обследование дома и разработку проекта достройки. Проект получил положительное заключение Госэкспертизы. Эти этапы обязательны для завершения объекта, проходить их повторно не потребуется, что сэкономит время на достройку.

Сейчас готовятся документы для заключения соглашения между федеральным фондом и региональным фондом о финансировании мероприятий по достройке дома на ул. Толмачёва, 15 из средств федерального фонда. После этого ЖСК передаст права на достройку региональному Фонду защиты прав граждан-участников строительства. Как только ЖСК передаст объект, региональный фонд объявит конкурс по выбору генподрядчика на достройку дома.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на этом региональные власти не остановятся: «Мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков. В крае проведена большая работа, но и не завершено ещё много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее. Пермский край заложил в бюджете на 2020 год 725 млн руб. на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков. На следующий года средства также будут предусмотрены», — отметил глава региона.

Всего в Пермском крае 58 недостроев, включённых в Единый реестр проблемных объектов. Застройщики 47 домов признаны банкротами, права дольщиков планируется восстановить с помощью федеральных мер поддержки: достройки или выплаты компенсаций. Для достройки домов, застройщики которых не признаны банкротами, разрабатывается региональный механизм. Он предполагает выдачу займов компаниям на достройку. Завтра, 22 июля, Дмитрий Махонин встретится в Москве с руководителем фонда Константином Тимофеевым. Планируется принять алгоритм по остальным долгостроям Прикамья.

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